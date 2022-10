Grupo parlamentar do PS apresenta proposta de lei para limitar poder das Ordens profissionais

O grupo parlamentar do PS apresentou um projecto de lei que visa reduzir o raio de ação das ordens profissionais a atuar em Portugal, como a Ordem dos Médicos ou a Ordem dos Advogados. Uma das principais medidas propostas pelos socialistas é a fixação de 12 meses como a duração máxima de todos os estágios profissionais, aponta o jornal “Público” desta terça-feira.

O objetivo do PS é “eliminar restrições injustificadas ao acesso às profissões reguladas” e estabelecer “limites claros quanto aos estágios profissionais e eventuais cursos de formação e exames, que não devem incidir sobre matérias já leccionadas e avaliadas pelas Instituições de Ensino Superior”.

No entanto, a ideia já foi criticada por Menezes Leitão, Bastonário da Ordem dos Advogados: “No caso dos advogados, não será possível dar a formação adequada. Os cursos de Direito são de quatro anos e prevê-se 18 meses de estágio. Agora propõe-se 12 meses apenas. Teremos advogados com muito menos qualificações”, disse ao Público, mostrando-se “preocupado” com esta “tentativa muito clara de enfraquecer as ordens profissionais”.

A proposta socialista estabelece ainda a existência obrigatória da figura do Provedor do Cliente, transcreve uma directiva europeia para que sociedades de áreas diferentes possam funcionar em conjunto (um escritório de advogados e um escritório de arquitetos, por exemplo), e clarifica o poder de fiscalização das ordens: estas continuam a ter “poder disciplinar" sobre os seus membros, mas apenas no “âmbito das funções” destes - uma ressalva que o texto atualmente em vigor não faz. Além disso, a nova proposta especifica que as ordens podem realizar protocolos com as entidades do Estado competentes para levar a cabo essa fiscalização.