Marcelo repreende Costa — o “PRR não é monopólio do PS” — e pede à direita que seja “alternativa forte” nas próximas legislativas

Marcelo Rebelo de Sousa considera que “as autárquicas têm sempre uma leitura nacional” e que é “decisivo o que se vai passar nos próximos três/quatro meses”, período em que “os partidos vão ter de refletir sobre as autárquicas”. "A leitura que os partidos fizeram destas autárquicas vai determinar a sua estratégia para as legislativas", disse o Presidente da República em entrevista à TVI, esta segunda-feira.

No rescaldo das autárquicas, os partidos à esquerda podem querer “reforçar a prazo a base de poder ou enfraquecê-la”. Já ​​​​​à direita, para haver uma alternativa “plausível e forte”, o problema não é de “liderança” - é de “estratégia”, disse Marcelo, apontando para o congresso do CDS no final de novembro e para as eleições do PSD em janeiro.

O chefe de Estado defendeu que deve haver uma “alternativa forte” ao Governo de António Costa em 2023 e disse mesmo que “aquilo que às vezes provoca mais instabilidade é não haver alternativas fortes”. Mas até às legislativas “tem de haver estabilidade política governativa”, nomeadamente para que os próximos dois Orçamentos do Estado sejam viabilizados. E “tudo o que depender do Presidente da República deve ser feito para que, daqui até 2023, haja estabilidade governativa”, afirmou ainda.

"PRR não é monopólio do PS, é do país"

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) também foi tema de conversa. Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu que "os líderes partidários têm sempre a tentação de, no poder, utilizar os instrumentos de poder", referindo-se a António Costa e ao uso da "bazuca" europeia durante a campanha eleitoral das autárquicas.

“Para mim é claro uma coisa: o PRR não é monopólio do PS, nem do Governo, é do país”, declarou. “Mas não comento, analisei para mim e, se for útil para explicar aos portugueses, utilizarei.”

Marcelo “não quis dramatizar” caso do CEMA

A polémica em torno de Mendes Calado foi abordada logo no início da entrevista à TVI. Marcelo disse que “não quis dramatizar” as notícias em torno da exoneração do Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) e assegura que há “uma situação de estabilidade nas Forças Armadas”.

“Quem exonera é o Presidente da República”, disse Marcelo, acrescentando: “Aproveitei a primeira ocasião para dizer que não houve demissão, não houve exoneração” de António Mendes Calado.

Depois de garantir que o Chefe do Estado-Maior da Armada nunca foi demitido, Marcelo aproveitou também para reforçar que os "equívocos" em torno do caso do CEMA foram esclarecidos.