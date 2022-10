Porto. Oposição descarta coligação negativa a Moreira

Oito anos depois, o Porto voltou a ser uma caixinha de surpresas. Na cidade que deu a surpreendente vitória a um desconhecido Rui Rio contra o vanguardista Fernando Gomes, em 2001, e a Rui Moreira contra o influente Luís Filipe Menezes, em 2013, os imprevisíveis portuenses negaram agora a maioria absoluta ao autarca independente, à revelia de todas as sondagens. A vitória de Moreira (40,72%), que somou mais votos do que PS (18,02%) e PSD (17,25%) juntos, foi, contudo, um banho de água fria no bastião independente, com a candidatura Aqui Há Porto a falhar todas as metas traçadas na última corrida do incumbente — governação absoluta na câmara, assembleia municipal e conquista da maior junta de freguesia da Invicta, Paranhos, a única regida dos sociais-democratas.

Desde a longa noite eleitoral, Moreira optou pelo prudente silêncio, após ter atirado, ainda sem assumir a recondução minoritária, que não fechava nenhuma solução governativa. No entanto, a piscadela de olho a entendimentos políticos é descartada pelas quatro forças da oposição, da direita à esquerda, com assento no executivo. Tiago Barbosa Ribeiro, o candidato do PS, partido que em 2013 deu a mão a Rui Moreira ao firmar um acordo pós-eleitoral, afirma que o cenário é “irrepetível”, não só porque a união de facto acabou “muito mal” a cinco meses do fim de mandato, mas por este ser “o fim de ciclo” dos independentes. “Rui Moreira está no último mandato e, se for condenado no caso Selminho, seria inaceitável para o PS estar na governação”, sustenta o deputado, frisando que ninguém compreenderia que os socialistas se aliassem a alguém que guinou à direita, “colado ao CDS e ao IL”.

