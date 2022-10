Moreira acusa CDU de "motivar" moradores da Pasteleira no Porto a contestar obras

O presidente da Câmara do Porto, reeleito no domingo, disse esta sexta-feira que o projeto de requalificação do Bairro da Pasteleira fica "como está", acusando a CDU de "motivar" os moradores a contestar o projeto proposto pela autarquia.

"A Pasteleira [Velha] vai continuar como está, com uma obra que foi aprovada pela maioria dos munícipes", declarou Rui Moreira, em resposta à vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, que aproveitou o período antes da ordem do dia para entregar ao independente um abaixo-assinado com mais de 100 subscritores promovido pelos moradores daquele bairro.

Em causa está o processo de reabilitação do bairro da Pasteleira Velha, onde os moradores do rés-do-chão contestam a intenção da autarquia de transformar as marquises existentes em corredores comuns.

Naquela que foi a primeira reunião do executivo após o ato eleitoral de domingo, e última deste executivo, Rui Moreira sublinhou que a decisão foi "participada", tendo a maioria municipal se fixado "naquilo que a maioria quis", contestando a declaração de Ilda Figueiredo que alega que os moradores estão contra o projeto proposto pela autarquia.

"Não são os moradores, são aqueles moradores que o Partido Comunista tentou motivar e que inclusivamente não conseguiram alterar a vontade dos outros", atirou o independente que venceu, sem maioria, as eleições autárquicas de domingo.

O autarca, que foi reeleito para um terceiro e último mandato, recordou que o projeto foi explicado à associação de moradores, a quem foi dada a possibilidade de alterar o projeto que estava a ser desenvolvido.

"Lamento que associação não concorde com o PCP (...). Nós tivemos a oportunidade de lhes explicar o projeto e de lhes dizer que íamos a tempo de fazer um projeto alternativo. Das duas uma, ou fazíamos entradas corridas com uma acessibilidade única que desse acesso quer ao rés-do-chão quer aos andares de cima, ou então teríamos que fazer uma entrada apenas para os andares de cima, deixando que os rés-do-chão tivessem ligação à rua", disse salientando que mais tarde s associação quis manter a versão inicial do projeto.

Na sua declaração inicial, Ilda Figueiredo leu o texto do abaixo-assinado promovido pelos moradores com o qual dizem quer "repor a verdade".

No documento lido pela vereadora, os subscritores argumentam que a reabilitação em curso "não tem em conta" as legítimas chamadas de atenção colocadas desde o início e repetidas muitas vezes, nomeadamente no que diz respeito a 70 habitações, rés-do-chão de 16 blocos, pois com a eliminação das marquises a área habitável das casas foi reduzida e retirada também da privacidade de que dispunham.

"Igualmente a solução para os outros andares, corredores em porta, também não é consensual pois fica franqueado o acesso a espaço que até agora tinha a sua privacidade", reproduziu Ilda Figueiredo que deixou claro que voltará a trazer o assunto a reunião do executivo.

No dia 11 de fevereiro, mais de meia centena de moradores do Bairro da Pasteleira contestaram as obras de reabilitação previstas para aquele bairro social, manifestando-se contra a intenção de transformar as marquises, colocadas há 20 anos pela autarquia, em corredores comuns, retirando espaço, privacidade e segurança aos moradores.

Iniciadas em 2020, as obras abrangem a totalidade dos 27 blocos, num investimento global que ronda os 11,5 milhões de euros.