PS perde 11% de votos nas maiores cidades

O Partido Socialista perdeu 144 mil votos nestas eleições autárquicas e mais de metade da perda (74 mil) deu-se nos 20 maiores centros urbanos, onde o partido caiu 11%. Afundou-se no Porto para quase metade dos votos de há quatro anos e desceu mais de 20% em Lisboa, Sintra, Cascais e Oeiras. Perdeu a capital e a cidade de Coimbra para o PSD, embora tenha recuperado Loures com mais 2 mil votos que a CDU. Com 37,5% da votação nacional e 149 câmaras, o PS ficou à frente nestas eleições, mas encurtou-se a distância que o separa do partido de Rui Rio em número de câmaras, votos e mandatos. O PSD, que venceu em 114 autarquias (42 em coligações, sobretudo com o CDS), mas também perdeu 15 mil votos nos grandes centros urbanos (-3%), foi o único grande partido a melhorar a votação a nível nacional, com a ajuda dos centristas, mesmo assim sem ir além de 38 mil eleitores a mais do que nas autárquicas anteriores.

Contas feitas, em 2017 os socialistas tinham mais 63 câmaras do que o PSD, agora têm mais 35. Tinham mais 235 mandatos, agora são mais 117. E tinham uma vantagem de 443 mil votos, um avanço que agora encolheu para 261 mil. Os dados da eleição, analisados pelo Expresso, permitem comparar estas autárquicas com as anteriores e quase todos os partidos perderam mandatos, à exceção do PSD que ganhou 66 (alguns, uma vez mais, são do CDS) e dos independentes, que têm mais quatro. Os socialistas têm menos 52 e tanto a CDU (-23), como CDS sozinho (-18) e BE (-7) viram o número descer. Já a perda de votos a nível nacional só não atingiu os sociais-democratas e o PAN, que tiveram mais 2% de eleitores do que há quatro anos.