Ana Rita Bessa sai da bancada do CDS: "Não encontro ambição, não há reuniões, não encontro sentido útil"

Deputada há seis anos, eleita pela primeira vez ainda era Paulo Portas líder do partido, amiga e fiel colaboradora de Assunção Cristas, Ana Rita Bessa decidiu no início de setembro que era hora de regressar à sua atividade profissional.

Um "conjunto de desilusões", sobretudo com o CDS, mas também com o trabalho parlamentar que se vai desvalorizando, levaram-na a dar por fechado um cenário que a foi remoendo desde que Cristas deixou a liderança do partido. Ana Rita não quis, porém, dizer nada em público até às autárquicas - "não queria criar qualquer pretexto para complicar" as contas do partido numa eleição que, diz, até terá "leituras que permitem conclusões positivas".

Por isso, optou por informar o líder da bancada, Telmo Correia. E tentar contactar o presidente do partido, que estava em campanha. Sem sucesso, Ana Rita Bessa optou por uma mensagem, com o aviso prévio de que o assunto era "urgente" e de que iria ter com ele: "Informei-o por escrito. Até hoje não recebi nem uma mensagem, nem telefonema".

Ana Rita Bessa vai agora regressar "ao meu local de trabalho", o mesmo que tinha antes de se dedicar à vida pública. Mas deixa com alguma tristeza, que assume nas razões por que deixa a AR: "São razões de fundo relacionadas com o que me fez vir, na altura havia um projeto consistente, na altura liderado por Paulo Portas. Essa ambição neste momento não encontro" no partido, assume.

Mas há "razões mais concretas". E nenhuma é um elogio ao atual presidente do partido: "O CDS, em vez de contribuir para clarificar, tem sido difuso, reactivo". Mais: "O relacionamento com o grupo parlamentar é no mínimo fortuito. Não há trabalho consistente, não há reuniões, o ambiente é desconexo".

Daí que Ana Rita tenha chegado à sua conclusão: "Não encontro sentido útil" - em ser deputada agora. Mais quando, afirma ao Expresso, são os deputados que desvalorizam a sua função, por exemplo mudando o regimento para que o primeiro-ministro vá lá menos vezes. "Quando aceitamos a diminuição do trabalho de escrutínio, é o Parlamento a perder espaço", vinca Ana Rita Bessa, que ainda diz acreditar "em instituições".

Agora é tempo de fechar um ciclo. Quem a substitui ainda não é certo. Isabel Galriça Neto foi eleita para a Assembleia Muncipal de Lisboa (mas não sendo certo que a esquerda lhe permita ficar na presidência, mesmo tendo sido a mais votada, também não deve assumir agora o lugar). O nome que se segue é Sebastião Bugalho, que agora é comentador na TVI. E depois dele vem Diogo Moura, agora eleito vereador em Lisboa.