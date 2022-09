“Portugal ganhou com a covid-19”, diz em Paris secretário de Estado da Internacionalização

O secretário de Estado da Internacionalização considerou esta quinta-feira, em Paris, que “Portugal ganhou com a covid”.

O país, “tendo as suas dificuldades, enfrentou a covid-19 com bastante êxito”, disse Eurico Brilhante Dias. “Evidentemente faleceram pessoas e muitas outras passaram muito mal, mas Portugal mostrou que é um país organizado, que enfrentou uma realidade muito disruptiva com sucesso", acrescentou.

O governante deslocou-se à capital francesa para acompanhar uma comitiva de empresários portugueses, no âmbito do salão de vestuário e têxtil Première Vision.

“Rapidamente, em 2020, fomos uma das primeiras economias a reabrir”, disse ainda Brilhante Dias, para quem isso “teve um efeito positivo sobre a marca Portugal”

O salão Première Vision termina esta quinta-feira, tendo reunido 900 expositores, de 40 nacionalidades. Estão presentes 50 empresas portuguesas.



“A feira está a correr muito bem, ultrapassou as expetativas. Nós nunca pensámos que tivesse tantos visitantes, mas acreditávamos que as pessoas estavam ansiosas para vir tocar nos tecidos e poder ver a inovação que foi feita durante a pandemia", disse César Araújo, presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP).