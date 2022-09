Vladimiro foi ao bairro onde Rio não entrou e Tiago foi ao lado negro do Porto, o dos despejados do Aleixo

O candidato social-democrata à Câmara do Porto anda “animado e cheio de energia” na reta final da corrida autárquica. O motivo principal é a “vontade de mudança” que diz sentir nas ruas da cidade, mas também ajuda o resultado da última sondagem da Católica, que lhe atribui 14% das intenções de voto. “Somos a única candidatura que está a subir”, alegra-se, mesmo que o resultado coloque o outrora partido dominante na Invicta no terceiro lugar do pódio, à distância de 3% do concorrente do PS e 31% “do incumbente que estagnou”.

