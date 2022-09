Promessas à chuva: Bloco pede votos para pôr passes sociais até 20 euros por mês em todo o país

Depois de três dias no norte do país, o Bloco de Esquerda voltou a pisar terrenos confortáveis. Esta tarde em Setúbal, a arruada ganhou finalmente contornos de festa. Bandeiras verdes, vermelhas, amarelas, azuis, roxas, partiram da praça Barbosa de Bocage, onde até se cruzaram com outros dois candidatos à autarquia, André Martins, do PCP, e Fernando José, do PS. A banda que marcou o passo ao longo de todo o caminho, de cerca de uma hora, e as ruas estreitas da cidade, ajudaram a criar a nota de entusiasmo.

