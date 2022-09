Visita ao restaurante Mezze. Segurança de Marcelo não foi informada?

O facto de o Presidente da República ter posado para a fotografia ao lado de um suspeito de terrorismo que trabalhava no restaurante Mezze, em Lisboa, onde Marcelo Rebelo de Sousa esteve em junho de 2018, suscita explicações contraditórias dentro dos serviços de segurança. Marcelo afirmou publicamente que “não, não havia informação”, quando questionado sobre se o seu corpo de segurança estaria informado de que ali trabalhava um suspeito de ligações ao Daesh. Mas fontes policiais garantiram ao Expresso que, desde agosto de 2017, todas as forças de segurança “estavam na posse dos dados” que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) transmitiu logo nesse verão numa reunião na Unidade Contraterrorista (UCAT), da qual fazem parte SIS, SIED, SEF, PSP, GNR, PJ, Polícia Marítima e Secretaria de Segurança Interna.

“A partir do momento em que aquele nome ficou referenciado como tendo relações com o autodenominado Estado Islâmico, qualquer pergunta sobre quem trabalhava no restaurante faria saltar um alerta sobre a pessoa em causa”, explica fonte policial conhecedora do processo. E os procedimentos normais de preparação das visitas do Presidente da República incluem sempre — além de uma visita preparatória ao local por parte do corpo de segurança da presidência, que inclui uma brigada de minas e armadilhas — uma listagem das pessoas que irão estar presentes. Essa lista implica que as empresas envolvidas têm de fornecer a identificação dos respetivos empregados e essas identidades são verificadas pelos serviços de segurança, já tendo acontecido afastar-se pessoas para não correr riscos.