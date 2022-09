Siza Vieira ao Expresso: “Não há razão para uma crise que ninguém perceberia”

A estabilidade política do Governo joga-se nos próximos dois meses e meio. Até ao dia da votação final do Orçamento para 2022, o Governo vai distribuindo medidas, como a mexida nos escalões do IRS, e não hostiliza em público os parceiros (a começar pelo BE); o PCP faz pressão com a execução do Orçamento atual, mas tem uma lista pronta a negociar; o BE desconfia, mas reúne-se com o Governo e apresenta as suas prioridades enquanto o PAN e o PEV têm mantido reuniões sectoriais. Começam agora as leituras nas entrelinhas. Há vontade ou é bluff?

O Governo vai apostando as fichas em que apesar de se antever uma negociação cada vez mais difícil, tensa e complexa até ao último dia, não há vontade de crise. “Não vejo razão para nesta altura não se aprovar um Orçamento e se abra uma crise política num contexto em que ninguém em Portugal a perceberia”, diz ao Expresso o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira.