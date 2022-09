Entrevista a Rui Moreira. “O meu vice é tão capaz de gerir a câmara como Medina após Costa”

Sonha com a maioria absoluta e rejeita ambições a outros cargos políticos em vésperas das eleições que deverão confirmar o seu terceiro mandato à frente da segunda cidade do país. Mesmo estando confiante de que o processo Selminho não o afastará da autarquia, Rui Moreira vê no seu número dois, Filipe Araújo, o sucessor natural. Sobre os principais adversários, acusa o socialista Tiago Barbosa Ribeiro de “radicalismo” e o social-democrata Vladimiro Feliz de “ventriloquismo”.

Há quatro anos disse que só se recandidataria em circunstâncias excecionais. O que o faz avançar?

Vivemos tempos excecionais, que levaram a que vários projetos fossem adiados, como o Terminal Intermodal de Campanhã ou o Bolhão, que já de­viam estar prontos. Depois de eu ter vivido um período de bonança, os eleitores do Porto não compreende­riam que o capitão saísse na primeira borrasca.

