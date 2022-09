Sondagem Expresso/SIC. 24 anos depois, Santana Lopes está perto de reconquistar a Figueira

Talvez nenhum político português tenha tanta tendência para se levantar com fulgor depois de cair com estrondo. Segundo a sondagem ICS/ISCTE para o Expresso e para a SIC, Pedro Santana Lopes (PSL) prepara-se para voltar a ganhar a corrida à Câmara Municipal da Figueira da Foz, 20 anos depois de lá ter saído (em 2001, depois da vitória de 1997). Santana tem 47% das intenções de voto, o que o deixa até com fortes possibilidades de atingir a maioria absoluta.

