"Os portugueses têm muito dinheiro investido aí": Marcelo aproveita encontro na esplanada para mandar recado à presidente executiva da TAP

Marcelo Rebelo de Sousa cruzou-se esta quarta-feira em Cascais com a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, a quem desejou boa sorte, realçando que "os portugueses têm muito dinheiro investido" na transportadora aérea nacional.

À saída da reunião do Conselho de Estado, na Cidadela de Cascais, no distrito de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa encontrou Christine Ourmières-Widener numa esplanada e os dois trocaram algumas palavras, em francês, registadas por alguns órgãos de comunicação social. "Tentamos fazer o melhor. Trabalhamos muito", declarou Christine Ourmières-Widener ao Presidente da República, de acordo com imagens transmitidas pela RTP.

Marcelo Rebelo de Sousa respondeu-lhe que viu na televisão que a nova equipa executiva da TAP preparou um plano de reestruturação para apresentar ao conselho de administração da empresa e considerou que "é muito importante que corra bem" esse processo. Dirigindo-se aos jornalistas, em português, o chefe de Estado reforçou: "É fundamental que corra bem. É muito importante para o país que corra bem".

A presidente executiva da TAP concordou que isso "é muito importante" e acrescentou que o plano será apresentado "em breve", sem indicar qualquer prazo, e que a sua equipa está com "muita energia e muita paixão". "Boa sorte. É também boa sorte para Portugal. Portugal tem aí, os portugueses têm muito dinheiro investido aí", disse-lhe Marcelo Rebelo de Sousa, despedindo-se.