PCP fala em “rutura” porque Governo “emperra” medidas essenciais

O PCP entrou numa nova fase da vida política nacional? A dúvida ficou no ar, depois de quase 50 minutos de discurso de Jerónimo de Sousa este domingo no encerramento da Festa do "Avante!". Perante um recinto cheio de militantes e bandeiras comunistas, este foi o discurso de rentrée política do líder comunista onde os avisos deixados ao Governo foram os mais severos da era da 'geringonça'.

Seja pela proximidade das eleições autárquicas — "estamos a escassos 20 dias desta importante batalha", lembrou o líder do PCP — seja pela negociação em curso do próximo Orçamento do Estado, é inegável que o tom do discurso de Jerónimo de Sousa se tornou mais duro e direto contra o Governo. E não foi apenas pelas dezenas de referências à "luta" feitas ao longo da intervenção do líder, que se pode medir a subida da temperatura das relações com o PS e com o Governo de António Costa. Jerónimo quis mesmo deixar uma mensagem clara que merece uma transcrição na íntegra: "Que ninguém alimente dúvidas: o PCP bater-se-à pela rutura e alternativa necessárias."

Antes, para que as palavras não se perdessem no ar, o líder comunista já tinha dito que "o País não precisa de mais do mesmo", mas de "avançar e encetar um novo rumo", precisa de "novas soluções" e "uma viragem". O apelo à mudança é dito e repetido pelo secretário-geral comunista, mas faltava dizer qual o melhor caminho a percorrer: "rompendo de forma determinada e sustentada", acabou por adiantar.

Lista de tarefas para o PS

Longe vão os tempos em que Jerónimo, do mesmo palco da Festa do "Avante!", falava da "vasta lista de medidas positivas" que o Governo — e a maioria parlamentar que o sustenta — tinham conseguido implementar. Isso foi há cinco anos, ainda a 'geringonça' dava os primeiros passos e o ambiente à esquerda era desanuviado. Este domingo, o balanço é bem mais negro e a lista apresentada pelo secretário-geral do PCP aos seus militantes é um longo rol de propostas que os comunistas defendem e o Governo deixa na gaveta.

Ou melhor, nas palavras de Jerónimo, o "atual Governo limita ou emperra o alcance" das medidas "fundamentais" que o PCP põe em cima da mesa e que vão do aumento geral dos salários ao reforço do SNS, das creches gratuitas à criação de uma rede de lares de apoio aos idosos. Passa ainda pelo desagravamento fiscal, por uma revisão da lei das rendas, pela abolição de portagens, propinas ou taxas moderadoras, pelo aumento dos apoios sociais. E, claro, pela revisão das leis laborais e pelo reforço do combate à precariedade.

O vasto rol de propostas que, aliás, contém algumas que constam do próprio Orçamento deste ano negociado — e avalizado — pelo PCP. A hora é de ajustes de contas. Jerónimo disse-o, claramente, na abertura da Festa do "Avante!" que "o Governo tem de assumir a responsabilidade e os compromissos" passados e seria "um descrédito para a Assembleia da República" que a lei orçamental "não fosse concretizada, porque se frustravam expectativas legítimas".

A encerrar a Festa o recado voltou, de novo, a ser dado, com o líder comunista a pôr todas as condições para manter o relacionamento com os socialistas em cima da mesa. O Governo de António Costa conhece o caderno de encargos comunista e pode revê-lo no discurso de Jerónimo que o PCP colocou online na íntegra. Fica ainda a saber que os comunistas prometem "bater-se a todos os níveis em todos os espaços de intervenção por cada medida" que enunciaram ser "indispensável", "inadiável" ou "necessária".

O PS sabe, por isso, com o que pode contar. Perceberá, também, que do lado do PCP a paz da geringonça chegou ao fim e está de volta o discurso contra os socialistas, acusados de "complacência e cumplicidade" ora com "as forças mais retrógradas e reacionárias" ora com "o grande capital".

O lema comunista de resistir para vencer volta a ser o mote. "Assinalamos 100 anos de luta, o tempo de um século inteiro, que pôs o nosso partido à prova, mas todos os dias essa prova é feita", disse Jerónimo. Habituados às trincheiras, os comunistas não temem a rutura. "O PCP é uma força inquebrantável", garantiu Jerónimo de Sousa.