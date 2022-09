Entrevista a Tiago Barbosa Ribeiro: “Candidato-me a presidente, não para ser vereador de Rui Moreira”

O líder do PS/Porto vai a votos a 26 de setembro para tentar reconquistar a Câmara que o PS ganhou pela última vez em 1997. Afirma ser a primeira escolha dos socialistas da Invicta, desdramatizando assim não ter sido o preferido de António Costa para a segunda cidade do país. Se não ganhar a corrida a Rui Moreira, fica como vereador, em caso algum com pelouro. Aos 38 anos, é um dos 68 deputados da nação que vai a jogo nas autárquicas, algo que diz ser natural por os partidos quererem os seus melhores políticos a disputar eleições. É natural do Porto, onde reside, portista de pequenino, com lugar anual no Dragão e membro do Conselho Superior do FC Porto.

Vai a votos com o lema ‘O Porto Quer Mais, Nós Vamos Fazer’. Quer mais o quê?

Um pouco mais de tudo o que tem falhado nos últimos oito anos, e os anteriores com Rui Rio não foram muito melhores. O Porto teve um período de grande crescimento quando Fernando Gomes e o PS estiveram na liderança da Câmara, em que tivemos o Porto Património Mundial, Capital Europeia da Cultura, Metro, Parque da Cidade, erradicação das barracas. Desde então fez-se muito pouco, daí sentir que a cidade quer mais.