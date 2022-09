Situação clínica de Jorge Sampaio complicou-se esta terça-feira

A situação clínica do ex-Presidente da República Jorge Sampaio agravou-se nas últimas horas, apurou o Expresso. Jorge Sampaio está internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, desde a passada sexta-feira, altura em que foi de urgência para o hospital devido a dificuldades respiratórias.

No domingo, fonte do gabinete de Sampaio dizia à agência Lusa que o ex-chefe de Estado continuava "estável, sem alterações significativas" do seu estado de saúde, mas a situação ter-se-á complicado nas últimas horas.

Segundo a mesma fonte, Sampaio estava no Algarve, de férias, mas após sentir dificuldades respiratórias, e "dado o seu historial de doente cardíaco", foi transferido para Lisboa, onde é seguido, no Hospital de Santa Cruz.

Jorge Sampaio tem 81 anos e um historial clínico com problemas cardíacos.