Pedro Nuno Santos, em Mangualde, na praça da política e a malhar na direita

O Partido Socialista desferiu, na noite desta terça-feira, um dos mais fortes ataques à direita na pré-campanha eleitoral para as autárquicas. Foi em Mangualde, onde o partido defronta o antigo vice-presidente da autarquia, num largo lotado e onde se voltaram a ver punhos erguidos e a velha e vermelha bandeira socialista. “Estamos na praça da política, cheia, apesar da pandemia e unidos para manter a câmara nos próximos doze anos”, anunciou o mandatário.

A manutenção da Câmara não é tarefa fácil e os socialistas sabem-no. O presidente eleito saiu para deputado e concorre nestas autárquicas à vizinha Câmara de Viseu. Elisio Oliveira, que assumiu a presidência, sai para se candidatar à Assembleia Municipal. E como principal oponente defrontam Joaquim Patrício, que foi vice-presidente na autarquia no primeiro mandato socialista, conquistado em 2009.

Num concelho que gera mil milhões de euros de produto e que é uma das bases industriais do distrito de Viseu, calhou a Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, a apresentação do candidato à câmara municipal que os socialistas lideram há 12 anos.

Numa noite fria, com o Largo do Mercado lotado de militantes e apoiantes coube a João Tiago Henriques, deputado municipal, iniciar o tom, ao acusar a direita de “xenófoba e fascista”. Um discurso duro, do antigo camarada do ministro, nos tempos em que este liderava a Juventude Socialista, que foi aproveitado por Pedro Nuno Santos.

“O PS não é o PSD nem o CDS; lideramos 170 autarquias porque sabemos respeitar o outro”. Ao contrário da “direita que não respeita o cidadão que trabalhou uma vida inteira”. Ou que recusa a todos “o direito a uma casa digna”.

Ao longo de 20 minutos de discurso, em que usou de um tom contundente para criticar PSD e CDS e em que referiu diversas vezes a “direita” como adversário, Pedro Nuno Santos defendeu que “é preciso saber ouvir o outro e rejeitar os políticos que já sabem tudo”. E, insistiu, “é preciso, ao contrário de PSD e CDS, respeitar o povo”.

O ministro aludiu ainda ao papel “central” de Mangualde para tirar “partido do comboio”. Um “futuro” que permitirá “captar emprego e investimento”. Sobre o candidato, Pedro Nuno Santos lembrou que “trocou os gabinetes de Lisboa para servir Mangualde, no interior do país”. E “em Lisboa e Porto esquecem-se muitas vezes do interior”, disse.

Na resposta o candidato Marco Almeida o ministro como “um dos grandes, grandes governantes deste país”. Uma “referência, hoje e no futuro”, garantiu o candidato sobre o ministro a quem não deixou de pedir “ajuda” para concretizar em Mangualde “uma plataforma multimodal”, que tire partido do termina internacional ferroviário de mercadorias e dos investimentos que “estão a ser feitos na Linha Ferroviária da Beira Alta”.

No final da apresentação, aplaudidos de pé, ministro e candidato juntaram-se no palco e voltaram a ver-se punhos no ar e a escutar velhos slogans socialistas.