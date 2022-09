“Mais do mesmo”. PAN diz que “rumo escolhido pelo PS” não garante o futuro

A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, lamenta que as medidas anunciadas por António Costa no 23.º Congresso Nacional do PS, que decorreu este fim de semana em Portimão, sejam "mais do mesmo" não contribuindo para a efetiva retoma do país.

"Precisamos de uma visão de médio e longo prazo e a coragem política para enfrentar os interesses instalados que até aqui também têm contribuído para que não se invista onde é efetivamente necessário", afirma ao Expresso Inês de Sousa Real.

Para a deputada do PAN, as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro na qualidade de secretário-geral do PS pecam também pela ausência de "metas mais ambiciosas" ao nível da transição energética e da descarbonização, assim como em matéria de proteção animal. "Apesar de o mote do congresso ser "garantir o futuro", o rumo escolhido pelo PS não cumpriu esse desígnio. Em 52 páginas de moção global de estratégia nem uma única referência ao impacto ambiental (e na saúde pública) da produção pecuária, nem ao bem-estar ou à proteção animal", acrescenta.

Sousa Real insiste que o combate às alterações climáticas e a necessidade de tornar o país "mais resiliente" do ponto de vista ambiental só poderá ser conseguida, através de medidas de mitigação e adaptação do território, nomeadamente uma Lei de Bases do Clima, o Atlas de risco e "compromissos efetivos". "Infelizmente estes aspetos ficaram também de fora do discurso de António Costa. E não restam dúvidas de que um dos maiores desafios a que qualquer governo terá de dar resposta é este, pelo que é incompreensível esta omissão por parte do PS", reforça.

O PAN considera ainda que as medidas anunciadas para combater a precariedade ficam aquém do necessário, apontando o exemplo do problema dos estágios precários que afetam os jovens e que "obstaculizam a sua autonomia, acesso ao mercado de trabalho e habitação".

"Apesar de ter demonstrado abertura para uma maior ação social, inclusive no âmbito dos mestrados e na revisão laboral, precisamos de ir mais longe. O país não pode continuar estagnado e refém das crises económicas que têm marcado às últimas décadas, sobretudo agora que vamos ter um apoio significativo através da dita bazuca europeia", atira.

Questionada sobre as propostas da JS sobre legalização da canábis, Sousa Real defende a necessidade de um "debate mais aprofundado" face à falta de evidências científicas "suficientes" e "sólidas" sobre os efeitos neurológicos dessa substância. Já em relação à regulamentação da prostituição, a líder do PAN admite que a par dessa discussão é fundamental é que se garantam "mecanismos de proteção" e de "reintegração" das pessoas, através dos chamados programas Exit, sobretudo de mulheres que se encontram em situação de "maior vulnerabilidade" social.