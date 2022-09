CDU critica falta de condições nos contentores do Hospital de Aveiro

A CDU criticou esta segunda-feira as condições do hospital de dia instalado em contentores no Hospital de Aveiro, mas a administração considera que o importante é o regresso daquele serviço, que foi deslocado devido ao Covid-19.

O conselho de administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) esclareceu hoje que "a estrutura modular que foi adquirida para fazer regressar o Hospital de Dia do Centro Hospitalar do Baixo Vouga ao Hospital de Aveiro foi desenhada de acordo com as orientações da coordenação" daquele serviço. Recorde-se que o hospital de dia havia sido transferido de Aveiro para Águeda, em outubro de 2020, em virtude da pandemia.

"O importante, considera o conselho de administração, é que os doentes oncológicos tenham sido retirados do Hospital de Aveiro, no maior período de incidência da COVID-19 e que agora, com a normalização da situação, tenham regressado em condições de segurança, que vão ser adequadas às necessidades percecionadas durante estes primeiros dias de funcionamento", considera aquela entidade.

Quanto à dimensão reduzida da sala de espera, uma das deficiências apontadas pela CDU em comunicado, a administração hospitalar reconhece o problema, mas adianta que a respetiva coordenação "já identificou que a sala de espera implementada necessita de ser aumentada, tendo disso dado conta ao conselho de administração que, de imediato, iniciou o procedimento para esse efeito".

"Em paralelo, decidiu também o conselho de administração proceder a uma reflexão, em conjunto com o serviço, no sentido de reorganizar o funcionamento do hospital de dia, acreditando que uma maior utilização do período da tarde para as consultas e tratamentos agora realizados, maioritariamente, no período da manhã, resultará em maior conforto para utentes e profissionais".

Em comunicado hoje divulgado, a coordenadora da CDU em Aveiro considera que as novas instalações do hospital de dia multidisciplinar do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, inauguradas no dia 23, "são inadequadas e indignas, pondo em causa o melhor acompanhamento dos doentes que ali são tratados e dificultando o trabalho dos profissionais de saúde".

Essa falta de condições é ainda mais grave porque a maioria dos doentes que recorrem ao hospital de dia são doentes oncológicos ou hemato-oncológicos, particularmente fragilizados, que sofrem de doenças como o cancro do cólon, do estômago ou de leucemia, e fazem aí os seus tratamentos de quimioterapia, e que deviam ser recebidos pelo CHBV com um cuidado redobrado", critica a CDU.

Além da pequenez da sala de espera a CDU indica "a falta de separação física entre os espaços de consulta e tratamento, que faz com que os doentes recebam os seus medicamentos endovenosos e transfusões à vista das muitas pessoas que naturalmente circulam pelos gabinetes".

Aquela força política critica ainda "a falta de isolamento sonoro desses gabinetes, que permite que todos ouçam as conversas delicadas e privadas que aí acontecem; e as pequenas dimensões de todas as instalações sujeitando doentes, médicos, enfermeiros, e outros profissionais a constantes barreiras e obstáculos".

"Esta situação sucede a um período prolongado em que o hospital de dia esteve a operar no Hospital de Águeda, para supostamente isolar os doentes oncológicos do risco Covid, mas que confrontou doentes e profissionais com deslocações difíceis, más instalações, dificuldades logísticas, e diversas situações com risco Covid elevado, como por exemplo o transporte de ambulância mais frequente", criticou a CDU.