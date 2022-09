Marques Mendes e o "congresso dos equívocos"

"Ninguém no Congresso queria discutir a sucessão, mas à margem do Congresso só se discutiu a sucessão". Assim começa Luís Marques Mendes o seu espaço de comentário semanal na SIC, aos domingos. O Congresso do PS, que aconteceu este fim de semana, foi tema de destaque.

O comentador destaca o tema da sucessão, que foi iniciado depois de uma entrevista do primeiro-ministro ao Expresso e em que, segundo Marques Mendes, "abriu a especulação". No Congresso, "ninguém queria discutir a sucessão. Mas colocaram no palco do Congresso uma bancada com os quatro potenciais sucessores de António Costa".

E a Pedro Nuno Santos, o Ministro das Infraestruturas, que há muito é tido como candidato à sucessão de António Costa, de tempos a tempos junta-se um nome. "Foi Fernando Medina primeiro, depois Ana Catarina Mendes, a seguir Mariana Vieira da Silva e este fim de semana o primeiro-ministro lançou o nome de Marta Temido. A verdade é que, goste-se ou não se goste de Pedro Nuno Santos, tudo isto, visto de fora, em termos analíticos, parece uma coligação negativa contra o ministro das Infraestruturas. Fica a ideia de António Costa anda à procura de um adversário. António Costa quer encontrar um sucessor que seja qualquer um menos Pedro Nuno Santos", diz o comentador político.

Autárquicas com vitória esperada do PS

A menos de um mês das eleições autárquicas, que acontecem dia 26 de setembro, Marques Mendes diz que, com uma diferença de 62 Câmaras face ao PSD, "o PS tem grande vantagem". Por outro lado, o PSD leva consigo a vantagem de recuperar três ou quatro Câmaras e de reduzir a diferença para o partido líder.

Já a CDU, terceira força autárquica, tem na sua principal vantagem a "catástrofe eleitoral de 2017", diz Marques Mendes, altura em que o partido conseguiu o pior resultado da sua história, 24 Câmaras, porque "agora só pode melhorar".

Vacinação. "Um processo muitíssimo bem sucedido"

É mesmo a tempo das eleições autárquicas, entre a terceira e quarta semanas de setembro que Portugal atingirá, segundo o comentador, a percentagem de vacinados de 85%, a meta da Task Force. Aí, o processo de vacinação estará concluído.

A correr como previsto, é nesta altura que se antecipará a última fase do desconfinamento, com a abertura dos bares e das discotecas mediante certificado ou teste e com o fim aos limites a pessoas para os restaurantes.