Sondagem: PSD encurta a diferença para o PS, Bloco no 3.º lugar. Costa é o único líder político com nota positiva

O Partido Socialista regista 34,7% das intenções de voto, e, apesar da vantagem apresentada em relação ao PSD, esta é agora mais curta: o partido liderado por Rui Rio conta com 25,1% das intenções de voto. O fosso é agora de 9,6 pontos percentuais (pp). Os dados são revelados por uma sondagem da Intercampus para o “Jornal de Negócios” e o “Correio da Manhã"/"Correio da Manhã TV''.

Já o terceiro lugar, em que na última sondagem Bloco e Chega estavam a par, é, agora ocupado pelo Bloco de Esquerda - que conta com 9,1% das intenções de voto. O partido de extrema-direita apresenta 7,5% das intenções de voto, uma diminuição de 1,5 pp.

O Iniciativa Liberal ocupa o quinto lugar, com o dobro das intenções de voto: cerca de 6,1% dos inquiridos. A CDU fixa-se nos 5,4% e o PAN conta com 3,5%. No fundo da tabela encontra-se o CDS e o Livre. Os centristas têm 1,6% e o Livre apresenta 0,2%.

Quanto à avaliação dos líderes políticos de cada partido, o primeiro-ministro António Costa é o único com nota positiva. Numa escala de 1 a 5, os inquiridos atribuíram uma nota de 3,1 ao primeiro-ministro. Rui Rio e Catarina Martins apresentaram, ambos, uma nota de 2,8. A pior avaliação é atribuída a André Ventura.

A sondagem contou com 612 entrevistas, entre maiores de 18 anos residentes em Portugal, recolhidas entre 13 e 20 de agosto. O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 4,0%.