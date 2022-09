Costa alicia parceiros mas baixa do IRS não chega

O apito inicial para as conversas com a esquerda sobre o Orçamento do Estado para 2022 já foi dado por António Costa e, no PS, espera-se que do congresso deste fim de semana saiam novidades que tornem o Orçamento mais apetecível para aprovação à esquerda. Tudo antes de os partidos voltarem a encontrar-se para as habituais reuniões de trabalho, que vão acontecer em setembro. No cardápio, os socialistas querem levar um conjunto de medidas que sirvam de base ao entendimento, com as mexidas nos escalões do IRS à cabeça. Além disso, os socialistas contam que, com as circunstâncias atuais — sem o Novo Banco, com um orçamento de recuperação e com o dinheiro da ‘bazuca’ —, seja mais fácil aliciar os parceiros. Mas, do outro lado, a esquerda desconfia e o PCP, na qualidade de parceiro (quase) único, promete vender-se caro.

Na entrevista ao Expresso, o primeiro-ministro abriu a porta à mexida nos escalões do IRS (uma medida que consta do programa do Governo e que estava prometida para 2021), a um aumento dos tetos das deduções familiares e garantiu um impulso no abono de família. Mas com os comunistas a quererem manter a negociação discreta até às autárquicas e os bloquistas a partirem para este orçamento de um ponto muito diferente do que estavam no ano passado, nem um nem outro morderam o isco. Concordando com a criação de mais escalões de IRS, ambos exigem mais.