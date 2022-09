Acolhimento de afegãos. Rui Moreira estranha que Barbosa Ribeiro lhe tenha dirigido carta como candidato à Câmara e não como deputado

O presidente da Câmara do Porto enviou, esta quinta-feira, para a sede do PS do Porto, uma missiva a responder à carta enviada pelo candidato do PS, no início da semana, a exortar o município portuense a organizar o acolhimento de refugiados afegãos, salientando que o município “tem de honrar a tradição humanista” da cidade.

Na resposta a que o Expresso teve acesso, Rui Moreira escreve que, apesar de a carta ter-lhe merecido “a melhor atenção”, estranha, contudo, que Tiago Barbosa Ribeira tenha optado por se dirigir ao presidente da Câmara do Porto na “qualidade de candidato em vez de na qualidade de deputado da Assembleia Municipal do Porto ou até mesmo de deputado da Assembleia da República”.

Às críticas do candidato do PS sobre o “silêncio e alheamento da autarquia sobre o assunto premente” da questão afegã, o autarca escreve que relativamente à política externa - “como sabe ou devia saber” - a condução cabe ao Governo. Em reuniões de trabalho com o Governo e com o primeiro-ministro, António Costa, Rui Moreira assegura, no entanto, que o que “está definido” em matéria de política de refugiados “é que a Câmara Municipal do Porto prestará o apoio ao acolhimento de refugiados desde que devidamente requerido pelo Governo, no âmbito do programa nacional de acolhimento”.

Além do posicionamento da autarquia em relação a questões de política externa, o autarca independente e recandidato nas autárquicas de 26 de setembro refere ainda na toca de correspondência que Tiago Barbosa Ribeiro “certamente saberá” que o Porto “está hoje melhor preparado para ajudar na integração de quem chega à cidade”, face ao trabalho de mediação intercultural que vem sendo “concretizado no terreno” pelo serviço de mediação a funcionar no Gabinete do Munícipe.

Rui Moreira lembra que a Câmara do Porto, desde 2019, tem em curso o Projecto de Mediadores Municipais e Interculturais de atendimento às minorias étnicas, de forma a “mitigar o efeito nocivo da exclusão social” no concelho. Na carta, o autarca informa o candidato do PS que a cidade acolhe atualmente cerca de sete mil estrangeiros, sendo a população brasileira a mais numerosa, embora “comecem a ganhar expressão os nepaleses, paquistaneses e indianos”, bem como pessoas vindas da Síria, Afeganistão, Irão e Jordânia.

“Grande parte pretende permanecer no Porto, e valoriza, sobretudo, o acolhimento, a segurança e tranquilidade sentida na cidade”, escreve, salientando que a área do emprego também tem sido trabalhada através do serviço Cidade das Profissões, o programa de integração profissional da comunidade migrante na cidade (Porto 4 All), em conjunto com a Associação de Jovens Empresários, Associação Empresarial de Portugal ou o Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Por último, Rui Moreira lamenta que Tiago Barbosa Ribeiro “como deputado municipal ignore o trabalho feito ou só tome agora iniciativas nesta conjuntura eleitoral”.