Tiago Barbosa Ribeiro escreve a Rui Moreira a pedir que município acolha refugiados afegãos. Câmara do Porto desconhece missiva

Tiago Barbosa Ribeiro apelou, esta segunda-feira, à Câmara do Porto para organizar o acolhimento de refugiados afegãos, sublinhando que o município “tem de honrar a tradição humanista” da cidade “O Afeganistão vive uma gravíssima crise humanitária. As imagens de milhares de pessoas em desespero, muitas delas entregando os seus filhos a desconhecidos para tentarem uma fuga, não deixam ninguém indiferente”, refere o candidato do PS à Câmara do Porto, anunciando o envio de uma carta a Rui Moreira com o apelo. No entanto, ao Expresso a autarquia diz não ter conhecimento da missiva.

