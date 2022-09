Governo recorrerá ao TC sempre que a oposição pisar o risco

Este ano, o Governo já recorreu ao Tribunal Constitucional (TC) por duas vezes para clarificar os seus poderes e os da Assembleia da República, e estas podem não ser as únicas circunstâncias em que António Costa o fará: sempre que a oposição aprovar diplomas que o Executivo entenda violarem as normas constitucionais que protegem um Governo minoritário (como a norma-travão ou a reserva de administração), estes seguirão caminho até ao Palácio Ratton. A regra será fazer o mesmo que foi feito no caso do aumento dos apoios sociais, que o TC entendeu vio­lar a norma-travão, e agora no caso dos dois diplomas que obrigam o Governo a negociar com os sindicatos dos professores as regras para o regime de recrutamento e mobilidade e a abertura de concursos para o ensino artístico.

“A Constituição não impõe a obrigação de o Governo recorrer ao Constitucional, atribui ao Governo essa possibilidade, e nós exercê-la-emos sempre que necessário”, declara António Costa ao Expresso. Na prática, quer criar doutrina. A expressão, aliás, foi referida pelo Presidente da República aquando da promulgação dos diplomas relativos aos professores — “pacificamente, fazendo doutrina”, escreveu Marcelo Rebelo de Sousa.