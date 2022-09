Costa abre sucessão às mulheres e deixa Mariana na 'pole position'

O próximo congresso dos socialistas, já tantas vezes adiado, não deverá ter muita história a ser contada. Não há desafio à liderança, o partido está sereno no Governo com o olhos nos fundos europeus e um dos futuros candidatos a uma sucessão de António Costa, Pedro Nuno Santos, vai entrar mudo e sair calado, não criando embaraços. Quando começar o conclave, que se realiza em Portimão no fim do mês, haverá no entanto algo diferente: Mariana Vieira da Silva estará há 15 dias a substituir António Costa na liderança do Governo. A leitura no PS é simples: Costa quer puxar pela sua ministra, no Governo e no partido.

Mariana Vieira da Silva assume as rédeas do Governo durante as duas semanas de férias do primeiro-ministro, que terminam com o congresso socialista a 28 e 29 em Portimão. Parece uma formalidade: apesar de ser a número quatro na hierarquia, tanto Siza Vieira (número dois) como Augusto Santos Silva (número três) estão também de férias. Mas a decisão causou ‘burburinho’ pelo momento da estreia e pelo tempo de substituição. Na prática, comenta-se no Governo, Mariana Vieira da Silva “é a número dois”, tendo em conta não só o facto de ser ministra da Presidência, estando por isso no centro do executivo, como pela sua proximidade com Costa: é ela quem coordena politicamente o Governo com o primeiro-ministro, tornou-se o seu braço-direito.