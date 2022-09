Nova embaixadora dos EUA é especialista em arte

Mais de 20 anos depois, os Estados Unidos voltam a ter uma mulher a chefiar a representação diplomática de Lisboa. Depois de Elizabeth Bagley ter passado por Portugal, em 1997, nos anos de Bill Clinton, a nova embaixadora deverá ser Randi Charno Levine, uma filantropa e milionária nova-iorquina, que pertence a uma série de instituições ligadas às artes e à cultura, como a National Portrait Gallery, de Washington — que faz parte do Instituto Smithsonian, onde integra o board de comissários —, ou como o New Museum, de Nova Iorque.

Neste museu, Randi Levine tem como missão promover a equidade das mulheres no mundo das artes plásticas e através dele tem viajado para países como a China, Itália, Peru, Turquia e Portugal para estabelecer laços entre artistas locais e americanas. O Expresso sabe que o nome já foi comunicado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao primeiro-ministro e à Presidência da República, mas ainda faltam os procedimentos de aprovação que vão decorrer no Senado norte-americano, pelo que não é esperada em Lisboa antes do outono.

Randi Levine, que segundo a biografia oficial já escreveu um livro para crianças, tem desenvolvido “diplomacia cultural” noutra instituição, o Meridian Center for Cultural Diplomacy. Por isso, espera-se que aterre em Lisboa com uma agenda forte na área das artes e da cultura, ouviu o Expresso de um alto representante do Estado. A futura embaixadora não é diplomata de carreira, mas sim de nomeação, e, tal como os antecessores, é uma escolha do Presidente, neste caso de Joe Biden. É casada com o bilionário Jeffrey E. Levine, um dos promotores e construtores nova-iorquinos mais importantes de Manhattan — chairman da Douglaston Development e de outras empresas —, rival de Donald Trump nos negócios imobiliários, e um dos 150 CEO de grandes empresas que assinaram um pedido para o congresso aprovar a ‘bazuca’ de Biden para atacar a crise económica causada pela pandemia. Jeff Levine também é o número dois da administração do influente Jewish National Fund, a que já presidiu.

Desde que o controverso George E. Glass deixou Lisboa — os embaixadores nomeados saem com o Presidente que os nomeou —, a representação tem sido conduzida pela encarregada de negócios Kristin Kane. George Glass, um empresário do Oregon amigo de Trump, deu uma entrevista polémica ao Expresso, em setembro de 2020, em que disse que “Portugal tem de escolher agora entre os seus aliados e os chineses”. Como Portugal tem uma relação antiga com a China, e como a administração Biden está a dar continuidade à política chinesa de Trump, resta saber se a nova embaixadora mantém a política mas também a retórica.