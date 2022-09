Há um buraco na lei: não existe limite para o dinheiro que um militante pode dar ao partido

Imaginemos o seguinte cenário: um empresário quer influenciar um partido e acredita que, se for bastante generoso, vai conseguir o que quer. Ou seja, que a troco da sua generosidade, um político possa interceder a favor dos seus interesses, no Governo ou no Parlamento. Mas há um senão: as empresas estão proibidas de financiar partidos e existe um teto de 25 vezes o IAS (Indexante de Apoios Sociais) — €10.970,25, neste momento — para o total de donativos anuais que um cidadão pode fazer a um partido. Isso é assim desde que entrou em vigor a Lei do Financiamento dos Partidos Políticos, em 2003, ainda que o diploma tenha já sofrido muitas alterações. Mas existe forma, dentro da lei, de o empresário dar a volta ao texto? Existe. Basta querer.

Se esse empresário, ou outra pessoa qualquer, se filiar num partido, pode oferecer o dinheiro que quiser, com a vantagem adicional de o seu nome permanecer mais resguardado do que se fizer um donativo tradicional, como pessoa singular. Não há qualquer teto anual para as contribuições de um militante com os bolsos fundos. Ou seja: na prática, um filiado pode oferecer todos os anos €10 milhões (ou mais) ao seu partido, enquanto um não-inscrito está proibido de dar mais do que €10,9 mil por ano.