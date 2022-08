Manifesto Contra a Indiferença nasce em Braga mas defende "causa nacional"

O Manifesto Contra a Indiferença nasceu em Braga mas defende uma "causa nacional" ao promover o combate contra a abstenção, tendo como objetivo "ajudar a inverter a curva" do abstencionismo "já nas próximas eleições autárquicas".

Em declarações à Lusa, um dos dinamizadores daquele movimento, Paulo Sousa, explicou que aquilo que "começou como uma provocação" conseguiu já adesão de quase todos os partidos políticos que concorrem à Câmara Municipal de Braga (PS, PSD, PAN, Aliança, Livre, CDS-PP Chega!), de "inúmeras personalidades" do concelho e nacionais, jornalistas, sacerdotes, empresários e industriais.

"A nossa aposta é ajudar a inverter a curva da abstenção já nas eleições autárquicas de setembro, acreditamos que este é um objetivo possível, com a ajuda e mobilização da sociedade civil, das juntas de freguesia, das escolas, das empresas, dos próprios partidos políticos", explicou.

Como exemplo, Paulo Sousa apontou o "forte envolvimento" do setor empresarial: "As empresas e industrias de Braga aderiram com forte empenho. Nomeadamente ao criarem um panfleto que vai ser distribuído no comércio local a apelar ao exercício do voto", disse.

Na génese deste Manifesto contra a Indiferença estão, salientou, os números da abstenção registados em Portugal: "Os números oficiais, publicados após a realização de cada ato eleitoral, revelam, progressivamente, o aprofundamento do divórcio entre eleitos e eleitores, o que põe em perigo a qualidade da Democracia", avisou.

"Entre 1975 e 2015, a abstenção nas eleições para a Assembleia da República aumentou oito vezes, atingindo os 45,5% nas Legislativas de 2019. Na ultima eleição para a presidência da República, houve mais de 60% de abstenção. Nas eleições autárquicas, apesar de serem as mais concorridas, o valor médio da abstenção é superior a 40 por cento"m enumerou.

Para Paulo Sousa, "é imperativo inverter estes números".

O Manifesto contra a Indiferença foi enviado aos partidos com assento na Assembleia da República, ao primeiro-ministro e ao Presidente da República: "Esperamos que possam contribuir para transformar esta causa numa causa nacional, ajudando a alcançar o objetivo de reconciliar o país com a participação na vida pública através do exercício do direito de voto", referiu.

Além do manifesto, o movimento vai organizar, em setembro, a Semana da Democracia, entre 06 e 12 de setembro, ação que contará com debates, conferências, terá a "juventude no centro das atenções", exposições.

"Apelamos aos partidos que têm sede em Braga que abram as portas a todos os que os quiserem visitar, para que haja diálogo", salientou.

A Semana da Democracia terminará com uma conferencia dedicada ao "binómio Política/Cidadania" na qual, "se vai tentar perceber como se chegou ao atual panorama da abstenção e como se pode combater esta situação".

"O objetivo é sair dali medidas concretas e não apenas boas intenções", finalizou.