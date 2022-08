CDS-PP questiona governo sobre vacinação de nadadores-salvadores

O CDS-PP questionou esta quarta-feira o Governo sobre a vacinação contra a covid-19 de nadadores-salvadores, apontando que são um grupo "sujeito a um contacto de grande proximidade" o que "agrava o risco de contágio".

Numa pergunta dirigida ao ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, os centristas sustentam que sempre entenderam, "no âmbito da atual crise pandémica, que os nadadores-salvadores são um grupo que está sujeito a um contacto de grande proximidade, o que, só por si, já agrava o risco de contágio".

Por esse motivo, continuam, o partido apresentou uma iniciativa "que previa que, entre outras medidas, fossem fornecidos aos nadadores-salvadores os equipamentos de proteção individual necessários, não tendo sido aprovada devido aos votos contra do PS, PCP, PEV e IL".

"Do que temos conhecimento, a presente época balnear começou sem que fosse salvaguardada a vacinação dos nadadores-salvadores, pois não foram incluídos na lista de prioritários, não obstante a 'task-force' ter sido informada por 'e-mail' da pretensão destes socorristas", escrevem.

Os centristas apontam que, "contrariamente aos nadadores-salvadores, quem presta auxílio e salvamento na via pública foi incluído nos grupos prioritários", considerando que "esta discriminação deixa não só os nadadores-salvadores, como, inclusive, as pessoas socorridas num elevado risco de contágio devido à obrigatoriedade de contacto físico que a génese da própria atividade exige".

Neste contexto, os deputados do CDS pretendem saber se o Governo "tomou alguma medida de apoio aos nadadores-salvadores, concretamente o fornecimento de equipamentos de proteção individual" e que motivo justificou "a não inclusão dos nadadores-salvadores nos grupos prioritários no âmbito do plano de vacinação, contrariamente ao que aconteceu a quem presta auxílio e salvamento em terra".

O CDS quer ainda saber "quantos nadadores-salvadores estavam vacinados contra a Covid-19, e em que fase do processo de vacinação" no início da época balnear e ainda, "à data de hoje, quantos nadadores-salvadores estão vacinados contra a Covid-19, e em que fase do processo de vacinação".

