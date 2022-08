Autárquicas. PSD apresenta queixa-crime contra deputado do PS que sugeriu 'cacetes terapêuticos' a quem mudou nomes de ruas no Seixal

O candidato do PSD à Câmara Municipal do Seixal, Bruno Vasconcelos, vai apresentar uma queixa-crime contra José Magalhães, deputado do PS na Assembleia da República, e Rui Francisco, vereador da CDU na câmara de Odivelas e candidato à presidência da Assembleia Municipal local. Em causa estão comentários no Facebook em que os dois sugerem uma resposta física à ação de campanha de Bruno Vasconcelos durante a última madrugada.

