Portugal 2030. Bruxelas pagará faturas deste ano

Os fundos europeus do próximo quadro comunitário Portugal 2030 vão poder financiar despesas para trás — desde 1 de janeiro de 2021 — independentemente do mês em que o Governo e a Comissão Europeia (CE) vierem a firmar o chamado “acordo de parceria” que permitirá ao país aceder aos €23 mil milhões do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), do Fundo Social Europeu, do Fundo de Coesão, do Fundo para uma Transição Justa e do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos (FEAMPA).

“As medidas a financiar ao abrigo dos novos programas serão retroativas a 1 de janeiro de 2021”, confirmou ao Expresso fonte da CE sobre o novo quadro que termina em 2029.