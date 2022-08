Portas e Marcelo virtual em livro de Moreira da Silva

A menos de um mês das eleições autárquicas, e com diretas no PSD à porta, Jorge Moreira da Silva, ex-ministro do Ambien­te e da Energia — que foi vice de Passos Coelho no partido —, vai lançar um livro sobre os grandes desafios globais, com dois pesos pesados da direita a seu lado. Paulo Portas fará a apresentação na Gulbenkian, a 6 de setembro: os temas internacionais cruzam-se em grande medida com os assuntos que o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros aborda nos comentários da TVI. E Marcelo Rebelo de Sousa participará de forma virtual: já mandou um vídeo para ser emitido durante o evento, em que o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, também participará da mesma forma.

O Presidente da República foi prudente e quis evitar um patrocínio demasiado próximo, num momento político delicado de pré-autárquicas, mas também de definição da grelha de partida para os potenciais adversários de Rui Rio no PSD. Apesar de Moreira da Silva lançar o volume com o chapéu de diretor de Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE, e não como militante partidário, o timing escolhido para publicar “Direito ao Futuro — por um mundo mais justo, mais verde e mais seguro” (Caleidoscópio) também é uma forma de ganhar lastro e apresentar densidade em vésperas da disputa social-democrata.