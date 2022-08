Câmara de Lisboa cede terreno do Aquaparque com renda de 80 euros/mês

Atribuir a duas associações de cicloturismo uma licença de uso privado de uma parcela de terreno público em Monsanto, na Quinta de Santo António, válida para os próximos 25 anos, foi uma das últimas propostas aprovadas pela Câmara Municipal de Lisboa antes da pausa para férias — e antes dos partidos saírem em campanha. Não foi pacífica.

Agendada para 27 de julho, a proposta do vereador do Ambiente e dos Serviços Urbanos, José Sá Fernandes, que está de saída da autarquia, foi votada três dias depois e mereceu um pedido de esclarecimento do PCP. Por que motivo cedia a câmara um terreno às duas entidades referidas e não a quaisquer outras que “desenvolvem igualmente atividades nesta área?”, perguntava o partido.