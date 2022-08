Rentrées e campanhas presas pela DGS

Com as rentrées e as campanhas das autárquicas à porta, os partidos continuam cheios de dúvidas sobre as regras a seguir no quadro da pandemia. Se o PS já foi perentório ao garantir que será exigido aos delegados a apresentação de um teste negativo à covid-19 ou certificado de vacinação no XXIII Congresso, a 28 e 29 de agosto, no Portimão Arena, e o PAN admite essa possibilidade, a maioria dos partidos aguarda ainda as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) para fechar o modelo a seguir no mês que vão estar na estrada.

Nesta altura, o organismo liderado por Graça Freitas está a discutir com a organização comunista as regras da Festa do “Avante!”. Uma das questões que está em cima da mesa é precisamente a obrigação ou não de os participantes apresentarem teste negativo ou certificado digital, em linha com o que está previsto atualmente para eventos que reúnam mais de mil pessoas no exterior. Outra questão que poderá gerar dúvidas é que no último dia da Festa da Atalaia, a 5 de setembro, está previsto o fim da obrigatoriedade do uso da máscara no exterior.