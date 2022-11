Ex-diretor de fronteiras do SEF expulso da função pública por omissão de factos no caso Ihor

O ex-diretor de fronteiras do SEF de Lisboa, António Sérgio Henriques, foi demitido da função pública na sequência da morte do cidadão ucraniano, Ihor Homeyuk, no aeroporto de Lisboa.

O Ministério da Administração Interna considera que o ex-diretor omitiu factos relevantes sobre a morte de Ihor Homeyuk, de acordo com o jornal "Público". A Inspeção-Geral da Administração Interna entendeu que essa omissão permitiu o encobrimento do crime.

António Sérgio Henriques já tinha sido demitido do cargo a 30 de março de 2020, altura em que três inspetores do SEF foram constituídos arguidos no caso da morte do cidadão ucraniano.

Agora, o ex-diretor foi também expulso da função pública porque o Ministério da Administração Interna diz não existirem, “sem margem para dúvidas”, as “mínimas condições” para que o responsável possa continuar em funções.