PSD desdiz Rui Moreira. "É falso que as candidaturas partidárias não paguem IVA nas campanhas eleitorais"

Hugo Carneiro, mandatário financeiro das candidaturas eleitorais da era Rui Rio, garante que não existe “qualquer discriminação" no pagamento de IVA nas despesas destinadas às campanhas autárquicas de partidos ou protagonizadas por movimentos independentes.

Ao Expresso, o deputado do PSD afirma que a candidatura de Rui Moreira “mente descaradamente” ao sustentar que as contas das campanhas eleitorais dos partidos políticos são “um embuste”, por não estarem sujeitas a pagamento de 23% de IVA, ao contrário do que acontece com os orçamentos das candidaturas partidárias.

“O IVA é um custo não reembolsável para os partidos em campanha eleitoral porque existe subvenção estatal de comparticipação aos orçamentos das candidaturas, quer sejam partidárias ou não”, adianta a Hugo Carneiro, que num comentário no Twitter acrescentou que “ficaram atrapalhados de gastar muito e agora mentem”. O remoque surge após a Lusa ter divulgado, esta quarta-feira, que a campanha de Rui Moreira será a mais cara de todo o país (€ 316 mil, mais € 16 mil do que a de Carlos Moedas, em Lisboa), segundo as estimativas orçamentais disponibilizadas na página da Internet da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos.

O deputado social-democrata afiança que os partidos políticos apenas estão isentos do regime de pagamento de IVA, e de outros impostos e taxas, “sobre despesas para difusão de mensagens políticas, como, por exemplo, ‘flyers’, fora do período de campanha eleitoral”. Contactada pelo Expresso, a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos esclarece que nos períodos de campanha eleitoral as contas “estão sujeitas a pagamento de IVA, quer se trate de candidaturas partidárias, como independentes”, remetendo para o artº 10 (alínea H) da Lei Orgânica do Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais.

De acordo com esta legislação, os partidos não estão sujeitos a IRC e beneficiam ainda de isenção de imposto de selo, imposto sobre sucessões e doações, imposto municipal de sisa para aquisição de imóveis destinados à sua atividade, imposto automóvel nos veículos adquiridos para atividade política e ainda, entre outras benesses, de isenção de IVA “na aquisição e transmissão de bens e serviços que visem difundir a sua mensagem política ou identidade própria, através de quaisquer suportes, impressos, áudio visuais ou multimédia, incluindo os usados como material de propaganda e meios de comunicação e transporte, desde que esta isenção efetuada através do exercício do direito à restituição do imposto”.

Em relação ao IVA, a lei salvaguarda, contudo, que a isenção fique verifique “desde que não provoque distorções de concorrência”. Hugo Carneiro refere que seria o caso se houvesse - “e não há” - tratamento diferenciado no decurso das campanhas. “Rui Moreira esquece-se, tal como o seu movimento, é as candidaturas independentes, ao contrário das dos partidos, podem ter lucros, como sucede com as suas”, critica o mandatário financeiro do PSD, que defende que a possibilidade de as campanhas dos Grupos de Cidadãos Eleitores gerarem lucros “tem de ser alterada”.

Hugo Carneiro adianta ao Expresso, que a campanha mais cara do partido será a Carlos Moedas na ida a votos à Câmara de Lisboa, com um orçamento estimado em € 300 mil, € 200 mil a suportar pela subvenção estatal e os restantes € 100 mil provenientes de donativos. No Porto, a campanha de Vladimiro Feliz, que concorre à presidência da autarquia da qual foi vice-presidente no último mandato de rui Rio, a estimativa orçamental é de € 200 mil, € 150 mil a custear por subvenção e € 50 mil de doações particulares.

Ao Expresso, a candidatura de Rui Moreira e o líder da Associação Cívica 'Porto, o Nosso Movimento', Francisco Ramos, sustentam que a Lei Autárquica discrimina negativamente os movimentos independentes por serem obrigados a orçamentar as despesas de campanha eleitoral com IVA de 23%, ao contrário do que, segundo alegam, se passa com as candidaturas de bandeira partidária.

“Os partidos políticos suborçamentam campanhas eleitoras”, alerta Francisco Ramos, que remete para uma recomendação da Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, de 2018, para que a lei de financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais fosse alterada, por estar em causa o princípio de igualdade de tratamento das diversas candidaturas nas campanhas eleitorais.