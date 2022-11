Marcelo deseja “sucesso” a atletas paralímpicos e promete marcar presença em Paris em 2024

O Presidente da República destacou esta quinta-feira o "exemplo" dos 33 atletas que irão representar Portugal nos Jogos Paralímpicos, em Tóquio, e disse esperar que sejam a "continuação do percurso de sucesso" do país nos Jogos Olímpicos.

"Nós estamos a viver um grande ano para o desporto olímpico e paralímpico português, porque conseguimos converter dificuldades em sucesso. Tivemos um ano a mais de espera porque os jogos deviam ser no ano passado. E isso faz diferença", declarou Marcelo Rebelo de Sousa na cerimónia de despedida da Missão Paralímpica de Portugal aos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, no Antigo Picadeiro Real, em Lisboa.

Para o chefe de Estado, os 33 atletas paralímpicos constituem um "exemplo" e já são "vencedores" pela superação diária, procurando "ser os melhores entre os melhores" e numa luta de uma sociedade que tem que aceitar a diferença. "Isso é que é verdadeiramente construir uma democracia de igualdade social. Não ter medo de se assumir como é e enfrentar o que é a realidade social, superando-a todos os dias", vincou.

Reconhecendo a "complexidade" da competição, Marcelo desejou boa sorte à missão paralímpica e a continuação do espírito de equipa, lutando para aquilo que diz ser uma "formação patriótica" que é "muito mais do que uma afirmação meramente nacionalista". "Primeiro, porque está lá todo o mundo e nós defendemos a abertura da pátria de maneira inclusiva fraterna e justa. É esse o vosso desafio", acrescentou.

O Presidente confessou ainda ter combinado com o primeiro-ministro que iriam intercalar as suas presenças nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e admitiu sentir-se "defraudado" pela pandemia, pois contava estar presente este ano na cerimónia de abertura dos Paralímpicos em Tóquio. "Daqui a quatro anos, vou até ao limite dos poderes presidenciais, vou aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em Paris", prometeu, entre risos.

Em relação aos prémios dos atletas medalhados, Marcelo dirigiu ainda uma palavra de agradecimento ao Executivo por ter garantido a equiparação entre os atletas olímpicos e paralímpicos, após "décadas de luta contra a discriminação".

Por último, o Presidente da República garantiu que o país acompanhará as conquistas dos atletas paralímpicos, com o mesmo entusiasmo que assinalou os Jogos Olímpicos. "Fica-se a três lugares da medalha e já é sucesso, afinal, esteve-se onde estão os melhores dos melhores. Vamos vibrar convosco exatamente o mesmo que vibrámos com todos os demais que representaram a nossa pátria", frisou.

A missão paralímpica de Portugal partirá no sábado rumo a Tóquio para participar na competição que decorre entre 24 de agosto e 5 de setembro na capital nipónica. No total, participam 33 atletas lusos em oito modalidades: natação, atletismo, ciclismo, judo, equestre, boccia, canoagem e badminton.

Em 2016, Portugal conquistou quatro medalhas de bronze (nas modalidades de boccia e atletismo) nos Jogos Paralímpicos, no Rio de Janeiro.