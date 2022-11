Chega recebeu dinheiro do parceiro do Governo na TAP (mas este diz que foi o filho)

Humberto Manuel Pedrosa, o dono e presidente do Grupo Barraqueiro e acionista de referência que o Governo de António Costa levou para a TAP (agora com 22,5%), surge nos extratos bancários que o Chega entregou à Entidade das Contas e Financia­mentos Políticos (ECFP) como um dos quatro maiores financia­dores individuais daquele partido de extrema-direita em 2020. Consultados na semana passada pelo Expresso, os extratos mostram que houve uma transferência de cinco mil euros, feita a 17 de junho de 2020, em nome de Humberto Manuel Pedrosa para a conta do Chega no BPI (sendo que a notícia desse donativo foi, entretanto, dada esta quinta-feira pela revista “Sábado”).

Confrontado pelo Expresso, o empresário negou que tenha sido ele a fazer esse donativo, atribuindo-o a um dos seus filhos, Artur Pedrosa. “A transferência foi feita de uma conta conjunta de que eu sou o primeiro titular e por isso aparece o meu nome na transferência”, explicou o ex-presidente do conselho de administração da TAP. “Tratou-se de uma contribuição pessoal da iniciativa do meu filho.”