O mistério da página do Chega de Vila Real: “Eles vão tirar conteúdos à nossa e depois publicam na deles. Agora, quem o faz não faço ideia”

A página era conhecida, mas não tinha causado “grande transtorno” até ao momento, assume ao Expresso o vice-presidente da distrital e candidato do Chega à Câmara de Vila Real, Sérgio Ramos. Mas, de repente, surge uma publicação em que o “Chega Vila Real” se solidariza com a opção de André Ventura de não ter sido ainda vacinado: “Não o podemos criticar. Duvidam que se o André chegasse ao centro de vacinação cheio de funcionários do governo socialista do António Costa não lhe iam injetar veneno mal percebessem que era ele?”. No dia seguinte, o próprio presidente do Chega escreve nas suas redes sociais: “Se eu acho e estou convencido que o Governo português ficaria feliz em silenciar-me? Naturalmente! Se existem neste mundo forças que de bom grado me eliminariam, física e politicamente? Sem dúvida!”. E só horas mais tarde é que o partido se demarca da publicação – a direção nacional dizendo que “a página é gerida por militantes do partido que não têm quaisquer responsabilidades dirigentes”, o Chega de Vila Real anunciando que vai apresentar queixa à polícia. Pouco depois a dita página fica indisponível.

