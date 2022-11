Marques Mendes: “No PSD e CDS é inevitável a disputa das lideranças”

Antecipando as eleições autárquicas, Luís Marques Mendes considera que o PS continuará a dominar as autarquias e freguesias do país e que o resultado à direita será decisivo para a disputa das lideranças do PSD e CDS.

"Quanto ao PS, analiticamente falando, provavelmente continuará a ganhar as eleições autárquicas. Ou seja, a ter mais votos, mais Câmaras e a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) ", disse Marques Mendes, no Jornal da Noite, na SIC, acrescentando que o partido corre, contudo, o risco de perder Coimbra e Almada.

Ao mesmo tempo, sublinha, o PS deverá tentar segurar Castelo Branco - "onde tinha grandes divisões" - e tentar ganhar Évora e Porto Santo.

Ainda à esquerda, Marques Mendes frisa que o PCP estará focado em recuperar alguns bastiões como Almada e Barreiro, perdidos há quatro anos para o PS e manter outras câmaras importantes para o partido, como Évora e Setúbal. "Acho que o PCP vai ter uma boa prestação desta vez no poder local", notou.

Em relação ao PSD, o comentador considera que o partido liderado por Rui Rio vai recuperar entre 10 a 20 câmaras, após o "resultado catastrófico" de 2017. "O PSD pode ganhar câmaras importantes, como Coimbra e Funchal. Todos os indicadores nos Açores apontam que pode ganhar também três ou quatro câmaras", sinalizou.

Para o conselheiro do Estado, não haverá consequências políticas no plano nacional para o Partido Socialista neste sufrágio, sendo que o Executivo nessa altura "já estará provavelmente remodelado" e "continuará o seu ciclo até 2023".

Independentemente do resultado, o comentador acredita que o PCP manterá também a sua estratégia política, zelando pela "estabilidade e" viabilizando os Orçamentos do Estado.

"A questão vai ser diferente é à direita, no PSD e CDS. É inevitável que nos dois partidos vai haver disputa da liderança”, apontou. Se no CDS, Marques Mendes vê como certo que o eurodeputado Nuno Melo avance na disputa da liderança, no PSD o resultado também poderá ser decisivo para o futuro de Rui Rio.

"Rui Rio fará o discurso de que o PSD está em recuperação e os críticos de Rui Rio dirão que o resultado foi “poucochinho” e que a crise é maior, correndo o PSD o risco de passar de um grande partido para partido médio", acrescentou.

Tal como o Expresso avançou na sexta-feira, o PSD vai dar a volta ao país a partir de dia 25 de agosto com o líder Rui Rio, num arranque da pré-campanha para as eleições agendadas para 26 de setembro. Trata-se da primeira vez que Rui Rio vai andar na estrada com os candidatos, o que demonstra a importância deste sufrágio para o líder social-democrata, que já admitiu que um mau resultado poderia ser "dramático" e que as autárquicas serão "decisivas" para o futuro do partido.