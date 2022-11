Chega. Ex-autarca preso por peculato, falsificação e abuso de poder preside à comissão de honra do cabeça-de-lista em Vila Verde

António Cerqueira, antigo autarca preso pelos crimes de peculato, falsificação de documentos e abuso de poder, preside à comissão de honra do Chega em Vila Verde. A notícia foi avançada esta terça-feira pelo jornal online “O Minho”, que detalha que o ex-presidente da Câmara de Vila Verde, cargo que ocupou durante quase duas décadas, cumpriu pena de prisão depois de ter sido condenado por diversos crimes relacionados com a governação pública. Agora, Cerqueira surge no topo da comissão de honra da candidatura do ex-deputado municipal socialista e atual líder da concelhia do Chega, Fernando Silva, à autarquia para as eleições de 26 de setembro.

Em comunicado assinado pelo vice-presidente da concelhia, o Chega descreve Cerqueira como “um grande homem”, “um homem de caráter e muito humilde”, que “ajudou inúmeros vilaverdenses”. No entanto, o partido faz tábua rasa do facto de Cerqueira ter sido um dos primeiros autarcas do país a cumprir pena de prisão por crimes relacionados com a função que exercia. O Expresso pediu uma reação à direção nacional do Chega, mas ainda não obteve resposta.

Cerqueira foi eleito pelo CDS entre 1976 e 1997, sendo acusado pela oposição de gerir a autarquia “quase como uma empresa privada familiar” e acabando condenado a seis anos de prisão por três crimes de peculato (desvio ou roubo de dinheiros públicos), três de falsificação de documentos e um de abuso de poder. Foi ainda obrigado a devolver 100 mil euros ao Estado de ordenados recebidos indevidamente, escreve “O Minho”.

Foi caçar no Alentejo com viatura oficial e motorista

Um dos crimes de peculato pelo qual foi condenado esteve relacionado com uma ida à caça no Alentejo na viatura oficial da autarquia com o respetivo motorista. Acresce que nas suas deslocações particulares Cerqueira beneficiou igualmente de ajudas de custo.

O tribunal também o considerou culpado de abuso de poder pela prática ilegal de atos administrativos, como “a despromoção de funcionários que não eram da sua confiança e a promoção ilegal de outros”. Depois de avisado de que estava a receber ilegalmente o ordenado de autarca por inteiro enquanto também recebia como gerente de uma empresa privada, “terá falsificado uma ata da gerência da sociedade, na qual dizia que deixara de ser sócio-gerente”, acrescenta o jornal.

Em março de 2004, entregou-se no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, acabando por ser libertado sob condicional após ter cumprido metade da pena.