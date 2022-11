Autárquicas. Dinossauros contornam a lei da limitação de mandatos: quatro mudam de município e 23 regressam às eleições

Há quatro presidentes de câmara que, para contornarem a lei da limitação de mandatos, se vão candidatar a outros municípios. Para além disso, 23 candidatos voltam a candidatar-se após uma pausa de alguns anos, apurou o “Jornal de Negócios”.

Dos quatro autarcas edis visados pela lei da limitação de mandato, encontram-se um do PS, dois do PSD e um da CDU. Do PS, João Calixto abandona Reguengos de Monsaraz e concorre a Évora. Já no PSD, Fermelinda Carvalho deixa Arronches para Portalegre e Rui André vai de Monchique para Portimão. Maria das Dores Meira (CDU) sai de Setúbal para Almada.

Entre os 23 que fizeram uma pausa, destaca-se um nome mais mediático: o antigo primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes, esteve na presidência da Câmara de Lisboa, mas iniciou-se no poder local na Figueira da Foz - onde vai concorrer como independente.

O perito do Conselho da Europa sobre direito das autarquias, António Rebordão Montalvo, considera que “isto é um reflexo da profissionalização do presidente de câmara que se transformou num funcionário como os chefes de repartição de Finanças que andam de terra em terra”.

“A figura de dinossauros no poder local é uma consequência da falta de futuro político dos autarcas após o modelo de limitação de mandatos”, assinala o politólogo António Costa Pinto. “Ao contrário da maior parte das democracias, na portuguesa não há interpenetração de cargos políticos nacionais e locais, com exceção do caso único de Santana Lopes, que foi primeiro-ministro e quer voltar à Figueira da Foz”.