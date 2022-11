Montenegro e Rangel em stand by. Rio admite ter concorrência, mas quem vai lá?

As peças não se deverão posicionar no tabuleiro até às autárquicas. "Não vejo nenhuma [alternativa forte] desde já, depois das autárquicas logo se verá", admitiu Rui Rio em entrevista ao Expresso publicada esta sexta-feira. Mas até lá, as autárquicas vão sendo pretexto para os putativos candidatos à liderança do PSD irem percorrendo o país. Esta sexta-feira, Luís Montenegro vai fazer uma rara aparição ao ter presença marcada para as 19h na sessão de apresentação do candidato do PSD/CDS em Marvão, distrito de Portalegre, ao lado do eurodeputado do CDS Nuno Melo, que se assumiu como rosto da oposição interna a Francisco Rodrigues dos Santos. Paulo Rangel, por outro lado, também não tem recusado convites para estar presente, junto das bases, a apresentar os candidatos autárquicos pelo país fora. Todos escondem o jogo, para já. "É cedo para falar nisso", diz uma fonte do aparelho social-democrata. Mas o tempo pode não jogar a favor deles.

