Negociações do OE à esquerda: Governo dá como cumpridas 34 medidas e 39 estão em curso

O Governo considera como cumpridas pelo menos 34 medidas negociadas com o PCP, os Verdes e as deputadas não inscritas, Joacine Katar Moreira e Catarina Rodrigues. Segundo uma lista de medidas postas em cima da mesa das negociações, atualizada a 13 de julho e consultada pelo “Jornal de Negócios”, estão, ainda, em curso 39 iniciativas com as quais o Executivo está também comprometido.

Os partidos consideram que é preciso avaliar os compromissos que foram assumidos para o OE 2021 e se estão ou não a ser cumpridos, de forma a haver uma base de negociação de novos entendimentos para o próximo OE.

O Partido Comunista identifica 88 iniciativas em relação às quais quer escrutinar a ação do Governo. Da lista de tarefas cumpridas, pelo menos 11 propostas do PCP foram cumpridas, como é o caso da garantia do pagamento de salários por inteiro aos trabalhadores, a prorrogação do subsídio de desemprego, a atualização extraordinária de pensões, as creches gratuitas, ou os apoios sociais extraordinários.

Já o PAN entende que tem “pouco mais de 30% de execução”. “É um passo, algumas matérias são muito relevantes para o país”, reconhece a presidente do partido, Inês Sousa Real. Nas 12 medidas que o Governo considera cumpridas encontram-se a criação da taxa de carbono de dois euros para as viagens aéreas e marítimas, criação do portal mais transferência, ou a aprovação do Regime Jurídico do Provedor do Animal.

Tanto o PAN como o PCP consideram que o Governo dá como cumpridas matérias que não estão completamente fechadas.

Os Verdes avaliam que cerca de 40% das iniciativas foram cumpridas. O partido reconhece que há medidas que serão adiadas para 2022, como é o caso do Plano Nacional Ferroviário. Os Verdes consideram um atraso compreensível dada a ambição da medida.

Existem ainda cinco medidas das deputadas não inscritas que o Governo identifica como relevantes e já cumpridas. Há, no entanto, outras 11 medidas destas deputadas ainda em fase de execução. O Executivo tem mais cinco meses para concretizar os compromissos do OE 2021.