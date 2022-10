Negociação do OE2022: Governo confia, PCP faz voto de silêncio

Enquanto o Governo saiu confiante das reuniões orçamentais à esquerda, o PCP, o parceiro que António Costa não pode mesmo perder, remete-se ao silêncio. O líder da bancada parlamentar comunista lembra que os avisos já foram todos dados em maio. “No essencial, o que dissemos mantém-se válido.” Agora, optam “por não fazer qualquer declaração”, num voto de silêncio sem prazo para terminar. “Não sei, não temos nada decidido sobre isso”, diz João Oliveira ao Expresso. No Governo a ideia é que foram tratados “bloqueios e irritantes” para que as conversas sobre 2022 possam correr sobre rodas. Os comunistas preferem manter a pressão alta e esperar pelas autárquicas.

“Em maio decidimos fazer uma declaração. Agora tomámos a opção contrária de não fazer publicamente nenhum ponto da situação do OE”. Tudo “muito simples”, para o líder parlamentar comunista, que recusa tirar “qualquer conclusão” sobre o que a mudança de estratégia representa nas relações com o Governo. Mas a mensagem política deste voto de silêncio é tão clara, como é óbvio o incómodo do PCP.