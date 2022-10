Marcelo responde a ameaça de guerra do Governo e promulga diploma sobre professores com um aviso: está “pacificamente, a fazer doutrina”

Marcelo Rebelo de Sousa já promulgou o diploma aprovado no Parlamento pelas oposições, que altera as regras de recrutamento e mobilidade de docentes dos ensinos básico e secundário obrigando o Governo a negociá-las com os sindicatos e que o Executivo ameaça enviar para o Tribunal Constitucional (TC).

