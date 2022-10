Sondagem autárquicas. Caso Selminho não atinge Rui Moreira: nova maioria à vista no Porto

Se as autárquicas fossem agora, Rui Moreira seria o grande vencedor da noite eleitoral no Porto, podendo carimbar nas urnas uma maioria absoluta ainda mais robusta do que em 2017. A pouco mais de dois meses do sufrágio local, a sondagem do ICS/ISCTE para a SIC/Expresso dá uma clara vitória ao autarca, que concorre ao seu último mandato à Câmara do Porto com 45% das intenções de voto, a igualar o resultado alcançado há quatro anos (44,46%). A dúvida, neste momento, é a dimensão da vitória, quer pelos 17% de indecisos quer pela margem de erro de 3,5%.

Apesar dos avanços e recuos na escolha de Tiago Barbosa Ribeiro — candidato só oficia­lizado após a desistência de Eduardo Pinheiro, secretário de Estado da Mobilidade, e a recusa de ir a votos de José Luís Carneiro, nº 2 de António Costa —, o PS será, tudo indica, de longe a segunda força mais votada na Invicta. O jovem deputado e líder do PS/Porto recolhe entre 25% das intenções de voto, o que significa que pode ficar um pouco abaixo do resultado de Manuel Pizarro, o vereador que em 2017 recolheu 28,55% dos votos.