Os avisos da CGTP: OE é para cumprir e voto do PS é para manter

Desde 21 de junho que a CGTP está em protesto, numa série de ações que, segundo a secretária geral, juntaram "muitos milhares de trabalhadores". O movimento de luta, organizado por todo o país e que envolveu tanto o setor público, como o privado, justifica-se porque "está em marcha, envolto numa poderosa campanha ideológica, um ataque aos direitos dos trabalhadores", diz Isabel Camarinha. A resposta sindical é de "mais luta". Por enquanto, ficam sérios avisos para o Governo.

O rol de queixas é extenso e desfiado, esta quinta-feira, em Lisboa no final de um desfile de protesto. Do Livro Verde que o Governo tem em preparação e que, para a CGTP, encerra apenas a "intenção de legalizar a negação de direitos aos trabalhadores", ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que é visto como "uma cartilha para o retrocesso", há demasiadas nuvens negras no horizonte da central sindical. O "bloqueio à contratação coletiva" ou os apoios a "empresas que distribuem dividendos de milhões" e depois "destroem milhares de postos de trabalho" são outras das razões de queixa.

E, claro, há manutenção de uma lei laboral, sobre a qual a CGTP já despejou rios de tinta, mobilizou centenas de ações de protesto e outros tantos milhares de trabalhadores. A expectativa de alguma abertura por parte do Governo em mexer nesta matéria surgiu quando, há cerca de um mês, a bancada parlamentar do PS viabilizou uma proposta comunista de combate à precariedade. Os socialistas aprovaram na generalidade novas medidas que, na prática, reduzem para metade (de 180 para 90 dias) o período experimental dos trabalhadores no primeiro emprego ou desempregados de longa duração. Acabam ainda com os contratos de muito curta duração em todos os setores de atividade.

"Exige-se que o PS mantenha na votação final, o sentido de voto que teve na generalidade", disse, esta quinta-feira, Isabel Camarinha. O aviso fica dado e as cautelas da líder sindical justificam-se depois das confederações patronais terem acusado a bancada socialista de "violação do acordo de Concertação Social" e do próprio presidente do Conselho Económico e Social vir a público dar um puxão de orelhas aos deputados do PS.

Os patrões "estão preocupados que a Assembleia da República altere normas que estão contidas no tal de acordo que assinaram com o governo e a UGT", diz Isabel Camarinha. "Onde estava a preocupação quando foi violado o acordo sobre o salário mínimo, que o congelou ao arrepio do acordado e que impunha a sua valorização?", questiona.

Contra um modelo "em que os eleitos pelo povo para legislar ficariam reféns do determinado pelas corporações em sede de Concertação", a CGTP repete a intenção de "nunca pactuar" com os acordos assinados entre parceiros sociais. "Nunca assinámos, nem vamos assinar", promete Isabel Camarinha.

O alinhamento com as posições do PCP é total, ora contra a Concertação, ora na pressão exercida para que o Governo cumpra o estipulado no Orçamento de Estado que os comunistas ajudaram a aprovar. Além do mais, pede-se uma alteração da linha de rumo da política do Executivo. "Aquilo que o momento exige é que o Governo PS altere as suas opções", disse Isabel Camarinha. Os mesmos termos usados pelos comunistas que, no Parlamento, desafiam Costa a fazer o mesmo e, tal como a CGTP, colocam como reivindicações prioritárias o aumento geral de salários, o reforço do investimento público e dos apoios às PMEs.

A promessa de que "a luta vai continuar" encerrou, de novo, o discurso de Isabel Camarinha. Mas isso já é um clássico.